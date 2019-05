"Türkiye denim ihracatında dünya dördüncüsü"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, geçen yıl hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk." ifadesini kullandı.Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre UTİB, İtalya 'da düzenlenen Denim Premiere Vision Milano Fuarı'na katılım organizasyonu düzenledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin 1980'li yıllarda yaptığı yatırımlar ve sonrasındaki çalışmalar ile dünya denim ticaretinde dördüncü büyük tedarikçi konumuna ulaştığını aktardı.Her yıl daha çok firmanın bu pazarda gücünü artırması için destek verdiklerini bildiren Engin, "27 firma ile en çok katılım sağlayan ülkeler arasında yerimizi aldık. UTİB standımızda firmalarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca fuara katılan Türk firmalarının bilgilerinin yer aldığı tanıtım kataloğunu bastırarak fuar ziyaretçilerine dağıttık." değerlendirmesinde bulundu.Türk denim sektörünün dünya pazarındaki etkisinin her geçen yıl arttığına işaret eden Engin, "Sektörde yarattığı yeniliklerle de dikkat çeken firmalarımız, yeni teknoloji ürünleri ve tasarımları ile hem denim kumaşında hem de hazır giyim alanında rakipsiz olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Birçok uluslararası hazır giyim kuruluşunun ekonomik ve kaliteli üretim koşulları arayışında kendileri için aynı zamanda bir pazar da olan Türkiye'yi tercih etmeleri kaçınılmaz." ifadelerine yer verdi."Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık"Tekstildeki hızlı yükselişe değinen Engin, bunun Türkiye'deki firmaların üretim ve pazarlamadaki başarısı ve Avrupa 'ya yakınlığını coğrafi bir avantaj olarak değerlendirmesinden kaynaklandığını belirtti.Engin, şöyle devam etti:"Üretimde hız çok önemli olduğu için talep edilen kapasiteye ve kalite standartlarına uyum sağlayabilen sanayiciler, zorlanmadan üretim ve ihracatta başarı elde ettiler. Öyle ki bir zamanlar yabancı markaların tasarımlarını üreten Türkiye, günümüzde, kendi markalarını yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri ile dünya denim modasına yön veren ülke haline geldi. 2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk."Türkiye'nin en fazla denim kumaşı ihraç ettiği ülkelerin başında Tunus Mısır , İtalya, Fas ve Bangladeş 'in geldiğini duyuran Engin, maliyetler bakımından üretimin daha çok doğuya kayması ve küresel firmaların birçoğunun bu ülkelerde üretim faaliyetleri içinde olmasının bu ülkelere ihracatı artırdığına dikkati çekti.Denim giysi ihracatında ise Almanya Hollanda ve Danimarka 'nın ilk sıralarda yer aldığını aktaran Engin, denim giysi ihracatlarındaki ilk 5 ülkeye bakıldığında Türkiye'nin en üst segment denim giysi üretebilme kabiliyetinin de net bir şekilde ortaya çıktığını kaydetti.Denim kumaş ithalatında Türkiye için en önemli hedef pazarların başında Uzak Doğu 'da Çin , Bangladeş ve Vietnam , Avrupa'da İtalya, Amerika kıtasında Meksika ve ABD Orta Doğu 'da ise Tunus ve Mısır'ın geldiğini belirten Engin, hazır giyimde ise ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı, Japonya ve Hong Kong 'un öncelikli hedef pazarları olduğu bilgisini paylaştı.