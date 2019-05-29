Son Dakika Haberleri: "Türkiye denim ihracatında dünya dördüncüsü"
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"Türkiye denim ihracatında dünya dördüncüsü"

1 saat önce

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk" dedi.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyimde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4,5 paya ulaşarak her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:43 
Taşdelen, Pınar, İhracat, Ekonomi
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