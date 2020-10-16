Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Rumelilerden onur belgesi - Son Dakika

- Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Rumelilerden onur belgesi

İSTANBUL - Bin 500'ün üzerinde mumyalanmış deniz canlısını içerisinde bulunduran Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 351 dernek adına Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu tarafından Onur belgesi verildi.

40 yıl önce ödev için gelen öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üzülen Balıkçı Kenan Balcı, insanları deniz canlıları hakkında bilgilendirmek amacıyla Türkiye Deniz Canlıları Müzesini kurdu. İçerisinde bin 500'ün üzerinde balık çeşidi bulunan müze Rumelilerin de beğenisini kazandı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesine 351 dernek adına Rumeli Balkan Güç Birliği Platformu tarafından onur belgesi verildi.

"40 tır dolusu balığı mumyalayarak Türk halkına armağan ettik"

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu balıkçı Kenan Balcı tüm Rumelili vatandaşlara teşekkür ederek, "Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü merkezde ulaşımı çok kolay. Giriş ücretsizdir. Küçük çocuğundan yaşlısına bu müze açık ve günde 8 saat ziyaret edilebilir. Herkesin Karadeniz, Marmara Türk halkına Allah'ın verdiği bir lütuftur. Bu kutsal denizlerimizi koruyup kollamak, bu müzenin kuruluş amacı budur. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. 40 sene önce öğrenciler gelirdi, bize kalkan balığını göster, köpek balığını göster, palamut balığını göster derdi. Öğretmenimiz bize ders verdi dersimizi yapacağız derdi. Balıklarda mevsim mevsim olduğu için. Mevsim dışı balıkları gösteremedik. Onlarda derslerini yapamadıkları için üzgün üzgün giderlerdi. Onlarla birlikte biz de üzülürdük. Buradan yola çıkarak balıkları tuzladık buzladık. Biz Allah'ın yardımı ile bir ilki başardık. Türkiye deniz canlılarını müzesini 40 tır dolusu balığı mumyalayarak Türk halkına armağan ettik" dedi.