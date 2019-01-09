Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçileri Bekliyor

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçileri bekliyor Bin 500 çeşit balıklı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri bekliyorİSTANBUL - Okyanuslardan Türkiye sularına girdikten sonra balıkçı ağlarına takılan dev balıkların mumyalanıp sergilendiği tek...

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde ziyaretçileri bekliyor

Bin 500 çeşit balıklı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri bekliyor



İSTANBUL - Okyanuslardan Türkiye sularına girdikten sonra balıkçı ağlarına takılan dev balıkların mumyalanıp sergilendiği tek müze olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatilinde ziyaret edecek öğrencilerini bekliyor.

Balıkçı Kenan Balcı tarafından Beylikdüzü'nde kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, ücretsiz olarak meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Bin 200 kiloluk orkinostan, dev köpek balıkları ve vatoslara kadar birçok mumyalanmış balığı bu müzede sergileniyor. Meraklıların dikkatini çeken müze, vatandaşların dev hayvanlara dokunma imkanını da sunuyor. Binden fazla çeşidi içine barındıran müzede Balıkçı Kenan tarafından bugünde misafirleri ağırlandı. Misafirlerine müzeyi gezdiren Balcı, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencileri müzeye davet etti.

Balcı, öğrencilerin Türkiye'de ilk olan müzenin tüm öğrencilerin mutlaka gezmesi gerektiğini ifade ederek, "Denizlerimizde neler var hangi ürünler varsa onları burada görüp birebir resim çektirip eliyle dokunup hem de derslerini daha güzel hatırlama imkanı oluyor öğrencilerin. Hem sevecek öğrenciler burayı, hem de ürperecekler devasa balıklar karşısında. Güzel bir gün geçirme imkanları da olacak. 15 tatilde öğrencileri bekliyorum. Türkiye'de gelebilecek ulaşabilecek tüm öğrencileri mutlaka bekliyorum. Müzemiz Beylikdüzü'nde hem de ücretsiz" dedi.

"Dev vatoslar da sergileniyor"

Balıkçı Kenan Balcı, bin 500 çeşit deniz canlısının müzede sergilendiğini söyleyerek, "Orkinos, köpek balıkları, kılıç, kalkana kadar dünyanın en büyük vatoslarına bin 500 çeşit balık var. 50 gramlık hamsiden bin 200 kiloluk orkinosa kadar her çeşit balık burada mevcut" diyerek konuştu.

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