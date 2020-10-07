Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı

07.10.2020 23:36

A Milli takımımız, hazırlık maçı kapsamında dünya devi Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısını geride tamamladığı maçta Kenan Karaman'ın son dakikada attığı golle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, hazırlık maçında Almanya ile Köln'de karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı Julian Draxler'in 45. dakikada attığı golle Almanlar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Milli Takımımız, 49'da Ozan Tufan ile skoru 1-1'e getirdi. Almanya, Florian Neuhaus ile 58'de bir kez daha öne geçti. Türkiye'nin Neuhaus'a cevabı 67. dakikada Efecan Karaca ile oldu: 2-2

Almanya, 81. dakika Luca Waldschmidt ile 3. kez öne geçse de Karşılaşmada son sözü uzatma dakikalarında Kenan Karaman söyledi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Milliler, 11 Ekim Pazar günü Uluslar Avrupa Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak. Almanya ise 10 Ekim Cumartesi günü Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika Spor

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