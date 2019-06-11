Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında
5 saat önce
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:03
, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda
ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.
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