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Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında

5 saat önce

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak.

Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:03 
A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Ekonomi
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