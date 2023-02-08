Türkiye depremzedeler için tek yürek oluyor! AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayınladı - Son Dakika
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Türkiye depremzedeler için tek yürek oluyor! AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayınladı

08.02.2023 09:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan deprem sonrası tüm çalışmalar devam ederken bölgeye ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesi paylaşıldı. AFAD tarafından açıklanan listenin üst sıralarında ise elektrikli ısıtıcı, tüp, odun sobası, odun, powerbank, jeneratör, mont, çorap, ayakkabı, uyku tulumu, su, ekmek ve hazır gıda gibi ürünler geliyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Vatandaşlar dört bir yandan topladıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için çalışırken AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öncelikli ihtiyaç listesi paylaşıldı.

ÖNCE YETKİLİ BİRİMLERLE İLETİŞİME GEÇİLMELİ

Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi verildi.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Öte yandan deprem bölgelerine yapılacak aynî bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaç listesi paylaşıldı. O liste şu şekilde: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda."

Tüm Türkiye tek yürek oldu! AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı
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Kahramanmaraş, AFAD, Güncel, Son Dakika

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