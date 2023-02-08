Kahramanmaraş ve 10 ilimizde büyük yıkım yaratan depremin ardından tüm ülke seferber oldu. Vatandaşlar dört bir yandan topladıkları yardımları deprem bölgesine ulaştırmak için çalışırken AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öncelikli ihtiyaç listesi paylaşıldı.
Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi verildi.
Öte yandan deprem bölgelerine yapılacak aynî bağışlarda öncelikli kabul edilecek ihtiyaç listesi paylaşıldı. O liste şu şekilde: "Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, içlik, yağmurluk-panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık, tava, ketıl, kavurma, barbunya, peynir, konserve, çay, kahve, kaşar-peynir, zeytin, su, ekmek ve hazır gıda."
Son Dakika › Güncel › Türkiye depremzedeler için tek yürek oluyor! AFAD öncelikli ihtiyaç listesini yayınladı - Son Dakika