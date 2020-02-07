Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu - Son Dakika

Elazığ'daki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönlendirilen binlerce başvuru arasında, çok sayıda depremde annesiz, babasız kalmış bir çocuğu büyütmek, engelli maaşının tamamını bağışlamak isteyen vatandaş da yer aldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Türk Kızılay'ın koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışmalar devam ederken, hayırseverlerin AFAD ve Kızılay eliyle yürütülen yardım kampanyasına yaptığı bağışlar 132 milyon lirayı aştı.

"Engelli maaşımı depremzedeler için bağışlamak istiyorum"

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, vatandaşlar, bu süreçte CİMER'i de depremle ilgili başvuru yağmuruna tuttu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bu kapsamda yönlendirilen binlerce başvurunun olduğu belirtildi.

Bakanlığa ulaşan başvurular arasında, depremden etkilenen vatandaşların taleplerinin yanı sıra depremzedelere destek olmak isteyenlerin mesajları da bulunuyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinden engelli bir vatandaş başvurusunda, "Bu ay engelli maaşımın depremzede kardeşlerimize bağışlanmak üzere gönderilmesini istiyorum. Ülke olarak başımız sağ olsun." ifadelerini kullanırken, Muğla'dan bir başka kişi de deprem nedeniyle yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle başta şahsınıza ve tüm Türk milletimize geçmiş olsun dileklerimi arz eder, ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, Sayın Başkanım. Ben aslen Erzincanlı olup Marmaris'te ikamet etmekteyim. Emekliyim, evli ve üç çocuk babasıyım. Uygun görürseniz depremzede kardeşlerimden herhangi bir aileyi yanımızda misafir edebilirim."

"Annesiz, babasız kalan bir çocuğu büyütmek istiyorum"

İstanbul'dan başvuru yapan bir vatandaş, deprem için üzüntüsünü dile getirdiği başvurusunda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, çocuklarla ilgili yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmak istediğini bildirdi.

Yine İstanbul'dan bir kişi ise başvurusunda "Elazığ ve Malatya'daki depremden büyük üzüntü duymaktayız. Depremde annesiz, babasız kalmış bir çocuk varsa ömrüm yettikçe yanıma alıp iki çocuğumdan ayırt etmeden büyütmek istiyorum." ifadelerini kullandı.