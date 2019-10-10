Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor
42 dakika önce
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.
Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammud, Milli Ordu Kuvvetleri'nin çatışma alanlarına doğru harekete geçtiğini söyledi. Coşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu'nun bulunduğu araçların gidişi kameralara yansıdı. - TEL ABYAD
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