Son Dakika Haberleri: Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor
Son Dakika Güncel Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor

24 dakika önce

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.

Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammud, Milli Ordu Kuvvetleri'nin çatışma alanlarına doğru harekete geçtiğini söyledi. Coşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu'nun bulunduğu araçların gidişi kameralara yansıdı.

(İHA)

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor

Telabyad, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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