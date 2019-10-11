Son Dakika Haberleri: - Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor
Son Dakika Güncel - Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor

- Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor

1 saat önce

- Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyorTEL ABYAD - Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.

- Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor

TEL ABYAD - Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor.

Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammud, Milli Ordu Kuvvetleri'nin çatışma alanlarına doğru harekete geçtiğini söyledi. Coşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu'nun bulunduğu araçların gidişi kameralara yansıdı.

- Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor

Telabyad, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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