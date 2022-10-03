Disk-Ar: Emeklilerin Gıda Enflasyonu Yüzde 118,5, En Yoksul Grubun Enflasyonu Yüzde 137,3 Oldu

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyon Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin, "TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları, farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları, düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 118,5, en yoksul ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 119,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun enflasyonu yüzde 137,3 olarak gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini bugün açıkladı. TÜİK'e göre; TÜFE, aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda ise yüzde 83,45 arttı. Yİ-ÜFE ise aylık bazda 4,78, yıllık bazda yüzde 151,50 yükseldi.

DİSK-AR, TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RESMİ ENFLASYON ORANLARI DÜŞÜK GELİRLİLERİN, EMEKÇİLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞTIĞI VE HİSSETTİĞİ ORANLAR DEĞİLDİR"

"TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon oranları, farklı gelir gruplarını yansıtmıyor. Resmi enflasyon oranları, düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Bu nedenle DİSK-AR olarak, TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre; gıda enflasyonu ortalama yüzde 93,1 olarak gerçekleşirken emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 118,5, en yoksul ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 119,9, en yoksul yüzde 20'lik gelir grubunun enflasyonu yüzde 137,3 olarak gerçekleşti.

"EN YOKSUL GELİR GRUBU, YÜZDE 133,2 ORANINDA GIDA ENFLASYONU HİSSETTİ"

Dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 89,4 olurken en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 66,4 oldu. Böylece, en yoksul gelir grubu yüzde 133,2 oranında gıda enflasyonu hissederken en yüksek gelir grubu ise yüzde 66,4 oranında gıda enflasyonu hissetmiş oldu. Bu durum, enflasyonun gelir gruplarına göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

TÜİK, Eylül 2022 resmi enflasyon oranlarını açıkladı. TÜFE'deki (2003=100) değişim, 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre artışın en yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 117,6 ile ulaştırma, yüzde 93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 89,68 ile ev eşyası oldu. Böylece ulaştırmada üç haneli enflasyon devam ediyor.

TÜİK'e göre Yİ-ÜFE (2003=100) ise 2022 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,5 olarak gerçekleşti. Yİ-ÜFE yüzde 151,5 iken TÜFE yüzde 83,45 olarak hesaplandı. Böylece, TÜFE'nin önümüzdeki aylarda da artmaya devam edeceğini söylemek mümkündür. Öte yandan, Ağustos 2022'de yüzde 83,4 olan resmi enflasyon oranı, AKP dönemi için bir rekor olmaya devam ediyor. Aralık 2002'de yüzde 29,7'lik bir enflasyon devralan AKP, 20 yılda enflasyonu yaklaşık 54 puan artırdı.

"AKP HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE, 2003 VE 2022 AĞUSTOS ARASI DÖNEMDE TÜKETİCİ FİYATLARI VE GIDA FİYATLARI 10 İLA 14 KAT ARTTI"

AKP hükümeti döneminde, 2003 ve 2022 Ağustos arası dönemde tüketici fiyatları ve gıda fiyatları 10 ila 14 kat arttı. 2003 Ağustos'ta 100 olan TÜFE 2022 Ağustos'ta 1.016 olurken 2003 Ağustos'ta 98 olan gıda fiyatları endeksi 2022 Ağustos'ta 1.347 oldu. 2003 ve 2013 arasında birbirine yakın seyreden endeksin arasındaki makas, 2014 itibarıyla açılmaya başladı. 2022 Ağustos'ta iki endeks arasındaki fark 331 puana yükseldi.

Son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. 2003 bazlı TÜFE ve gıda enflasyonu endeksleri, 2022 Eylül ayında sırasıyla 1.047 ve 1.374 oldu. Böylece gıda enflasyonu endeksi ile TÜFE arasındaki fark yüzde 31 oldu."