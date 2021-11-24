Türkiye, dijital dönüşümü tamamlayan sertifikalı hastane sayısıyla Avrupa lideri - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Türkiye'nin, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (EMRAM) modelindeki en yüksek seviye olan 7. seviyeye sahip hastane sayısıyla Avrupa'da lider, dünyanın da sayılı ülkelerinden olduğunu bildirdi.

Bir taraftan sağlık altyapısına yatırım yapılırken, bir taraftan da dijitalleşme sürecini hızlandıran Türkiye'de dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan hastane sayısı artıyor.

Avrupa ülkelerinde sadece 5 hastane 7. seviyeye sahipken, Türkiye'de Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek seviye 7 olan "Dijital Hastane" unvanı aldı.

Türkiye'de, çok kısa sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezi seviye 6 olarak tescillendi. Türkiye'de validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayısı 66 oldu.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"na katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra sağlık hizmetinde ve sağlık sisteminin güçlendirilmesinde önemli atılımlar yaptığını söyledi.

Bu atılımların, kaliteli insan gücünü yetiştirmekten, altyapıyla donanımı güçlendirmekten ve bunların arasındaki etkileşim sistemini kurmaktan geçtiğini aktaran Aydın, "İçinde bulunduğumuz çağda bu etkileşimi en etkili, kısa sürede en doğru yapan bilişim teknolojilerini iyi kullanmak gerekiyor." dedi.

"Türkiye sağlıkta dünyada birçok ülkenin önüne geçmiş durumda"

Sağlıkta bilişim teknolojilerinin gittikçe önem kazandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Hem hasta hem çalışan güvenliği açışından doğru ve hızlı tanı koyma açısından ileri teknolojileri kullanıp tedavi etme açısından bilişim teknolojilerine çok büyük ihtiyacımız var. Türkiye sağlıkta dünyada birçok ülkenin önüne geçmiş durumda. HIMSS, sağlıkta dijitalleşmeyi ölçen bir sivil kuruluş. Türkiye'deki hastanelerimiz açısından bakıldığında en üst seviye olan seviye 7'de 7 hastanemiz var. Seviye 6 konumunda ise 66 hastane mevcut. Bu anlamda lideriz. Türkiye'nin dijital yeterlilik sertifikası almış hastane sayısı Avrupa'dakinden daha fazladır. Dijitalleşme ve HIMSS sertifikasyonu almış hastanelerimizin çok olması sağlık turizmine ve bu alanda kaynak aktarılmasına katkı sağlayacaktır."

"Her gün bir adım daha ileride olmayı hedefliyoruz"

Aydın, bir taraftan vatandaşa en iyi sağlık hizmetini sunarken diğer yandan birçok yabancı ülkeden gelen hastaları tedavi ettiklerini söyledi.

Sağlıkta iyileşmenin sonunun olmadığına dikkati çeken Aydın, her gün bir adım daha ileride olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aydın, salgın döneminde tüm dünyada sağlık krizi yaşandığını, kapanmalarla birlikte buna ekonomik krizlerin eklendiğini belirterek, "Türkiye bu süreçten tabii ki etkilendi ancak güçlü sağlık sistemi ve fedakar sağlık çalışanları sayesinde en az yarayla bu dönemi atlatan nadir ülkelerden biri olduk. Bunda, 20 yılda yapılan sağlık yatırımlarının katkısı büyük oldu." ifadelerini kullandı.