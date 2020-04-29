Türkiye Dijital Pist Şampiyonası İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bu yıl düzenlenmesi planlanan Dijital Pist Şampiyonası kayıtlarını başlattı. Turnuvalar, Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ve Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası olmak üzere iki farklı branşta gerçekleşecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Red Bull ana sponsorluğunda ve motorsport medya sponsorluğunda dijital motorsporları projesini hayata geçiriyor. TOSFED dijital lisansına sahip 6 yaşından büyük, 80 yaşından küçük herkese açık olacak dijital pist karşılaşmaları, FIA'nın sertifikalı yarış oyunu olan Gran Turismo Sport'ta düzenlenecek.



PS+, PC ve Xbox platformları üzerinden oynanabilen WRC8 oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası da Haziran'da başlayacak ve her iki şampiyona yarışlarının sonunda, kazanan sürücülere ödüllerin yanı sıra ilgili branşın 'Türkiye Dijital Şampiyonu' unvanı verilecek.



Sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü, 2020 yılı TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanının sahibi olacak. Sıralamaya göre şampiyon olan sporcu 10 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncü 4 bin TL para ödülü alacak.



Türkiye Dijital Pist Şampiyonasına nasıl katılırım?



Şampiyona kayıtları 8 Mayıs gününe kadar devam edecek olan kayıtlar sonucunda 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan eleme yarışlarında ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler arasından, 10 yarış sonunda en yüksek puanı elde eden 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacak.



Lisans başvurusu ve yarışlara kayıt dijital.tosfed.org.tr sitesi üzerinden yapılacakken katılım ücreti olarak 50 TL ödenmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar geçerli bu lisans, ayrıca diğer kupa yarışları ve kulüplerin düzenlediği bağımsız yarışlarda da geçerli olacak.