Üye Girişi
Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu - Son Dakika

Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu

07.06.2021 14:38
Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu, System.String[]

AdEx Benchmark Raporu'na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları geçen yıl yüzde 6,3 büyüyerek 70 milyar avroya yaklaşırken, Türkiye yüzde 34,8 ile dijital reklam yatırımlarında en fazla büyüme gösteren ülke oldu.

AdEx Benchmark Raporu'na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları geçen yıl yüzde 6,3 büyüyerek 70 milyar avroya yaklaşırken, Türkiye yüzde 34,8 ile dijital reklam yatırımlarında en fazla büyüme gösteren ülke oldu.

IAB Avrupa açıklamasına göre, IAB Avrupa AdEx Benchmark araştırması, dijital reklam pazarını, "Display", "Arama Motoru" ve "İlan Sayfaları" olmak üzere üç ana başlıkta inceliyor. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklerle de destekleniyor.

AdEx Benchmark çalışması, 15 yıldan beri, 28 ülke pazarını kapsayan Avrupa'da reklam yatırımları için bir rehber özelliği taşıyor. AdEx Benchmark Raporu'na göre, Avrupa'da dijital reklam yatırımları 2020'de yüzde 6,3 artarak 69 milyar avroya ulaştı. Türkiye, yüzde 34,8 ile reklam yatırımları açısından en fazla büyüme gösteren ülke olurken, Avrupa'nın büyüme gösteren ilk 10 pazarı (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Türkiye, İsviçre) içinde yer aldı. Rapora göre 3 ülkenin ( Belçika, İspanya, Belarus) dijital reklam yatırımlarında düşüş yaşandı.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi dijital reklam yatırımın en büyük olduğu ülkelerde dengeli büyümeler yaşanırken Almanya yüzde 10,4'lük bir büyüme gerçekleştirdi.

Avrupa'da görüntülü reklamcılık yüzde 9,1 büyüme kaydetti

E-ticaretin büyümesi, küçük işletmeler ve 2020 yılının ikinci yarısında reklamverenlerin yatırımlarına devam etmesi ile sosyal medya ve video tüm kanallarda en güçlü büyümeyi kaydetti. Sosyal medya yüzde 15,9 büyüme gösterirken, video yüzde 16,3 büyüdü. Türkiye, sosyal medyada yüzde 44,8, görüntülü reklamda yüzde 33,8 büyüme ile Avrupa'da en çok büyüme kaydeden ülke oldu. Videoda ise yüzde 52,1 büyüme ile Rusya'nın ardından 2. büyüyen pazar olurken, video payında Avrupa'da ilk 10 içinde yer aldı. Avrupa'da arama reklamcılığı yüzde 7,9, display (görüntülü) reklamcılık ise yüzde 9,1 büyüme kaydetti.

Avrupa'da ilan ve satış ortaklığı (affiliate) alanında sadece 8 ülke (Türkiye, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Romanya) büyüme gösterirken, Türkiye yüzde 23,3 büyüme ile ilk sırada yer aldı.

Rapora göre dijital ses pazarı, dijital reklamcılık pazarının yüzde 1'in biraz altında kalmasına rağmen, toplam 500 milyon avroluk bir değeri temsil ediyor. AdEx Karşılaştırma raporunda ilk kez dijital ses rakamları da yer aldı.

"Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, "Türkiye en fazla büyüme gösteren ülke olurken, kişi başı gelir ve reklam harcamaları dikkate alındığında Avrupa'daki ülkeler arasında en gerilerde yer almaktadır. Bu da Türkiye'de gerçekleşen dijital reklam yatırımlarının büyüme potansiyelini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

IAB Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Townsend Feehand ise, "Tahmin edilemeyecek kadar zorlu bir yıla rağmen, 2020'de böylesine olumlu bir büyüme görmek gerçekten umut verici. Dijital reklamcılığı destekleme amaçlı bir sektör derneği olarak, Kovid-19'un yatırımlar üzerindeki etkisine ilişkin iç görüler sağlamaya ve üyelerimizi bu zorlu zamanlarda desteklemeye çalışıyoruz. Sektörün 2021'de gelişmeye devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

IAB Avrupa Baş Ekonomisti Dr. Daniel Knapp da dijital reklamcılığın 2020'de kötü bir yıl değil, sadece kötü bir çeyrek geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dördüncü çeyrekte çift haneli büyümeden önce, üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanmanın başladığını gördük. Kapanma döneminde özellikle video aracılığıyla markalaşmada hızlı bir artış gerçekleşti. 2020, insanların tüketim şeklini ve şirketlerin çalışma şeklini değiştiren, hızlı ilerleyen uzun vadeli sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açan bir yıl oldu. Bu durum dijital reklamcılık için verimli bir zemin sağlarken sektörün 2021'de büyümesini hızlandırmasını bekliyoruz."

Belçika, Türkiye, Fransa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaragücü'lü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücü'lü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı
Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var         
22:51
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi fena yerden açık verdi! Doğumdaki ismini değiştirdiği iddia edildi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi fena yerden açık verdi! Doğumdaki ismini değiştirdiği iddia edildi         
22:06
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek         
21:20
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:04:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, dijital reklam yatırımlarında Avrupa'da en fazla büyüme gösteren ülke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement