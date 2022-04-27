Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) iftarında İstanbul'un il ve ilçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, "Dil adına yaptığımız faaliyetler, Milli Eğitim ile birlikte ilerlediğinde daha kalıcı sonuçlara ulaşacak, gelecek nesillere aktarılacaktır." dedi.

Dernek faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu üretilen değerler hakkında bilgilendirmede bulunan Ekrem Erdem, özellikle eğitim sahasında önemli kazanımlar sağlayan "Medeniyet Okumaları" ile "F Klavye" ve "Tabelalar" ile ilgili kanunda yer bulmuş çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin önemli bir paydaş olmasının yanı sıra ortak proje geliştirme konusunda da örnek bir sivil toplum kuruluşu konumunda olduğunu söyledi.

İftara, ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra dernek üyeleri de katıldı.