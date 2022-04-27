Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi

27.04.2022 21:27
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) iftarında İstanbul'un il ve ilçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) iftarında İstanbul'un il ve ilçe milli eğitim müdürleri bir araya geldi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, "Dil adına yaptığımız faaliyetler, Milli Eğitim ile birlikte ilerlediğinde daha kalıcı sonuçlara ulaşacak, gelecek nesillere aktarılacaktır." dedi.

Dernek faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu üretilen değerler hakkında bilgilendirmede bulunan Ekrem Erdem, özellikle eğitim sahasında önemli kazanımlar sağlayan "Medeniyet Okumaları" ile "F Klavye" ve "Tabelalar" ile ilgili kanunda yer bulmuş çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin önemli bir paydaş olmasının yanı sıra ortak proje geliştirme konusunda da örnek bir sivil toplum kuruluşu konumunda olduğunu söyledi.

İftara, ilçe milli eğitim müdürlerinin yanı sıra dernek üyeleri de katıldı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 6 Haziran'da başlayacak 14. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 6 Haziran'da başlayacak

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Edebiyat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 21:33:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlerine iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement