Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı

6 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından "Gün Dönümü-3 Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden şiir akşamları programı, System.String[]

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi tarafından "Gün Dönümü-3 Şiir Akşamları" programı düzenlendi.

Sivas Belediyesinin desteğiyle şair Ali Şahin Canozan'ın anısına Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Gün Dönümü- 3 Şiir Akşamları" programı gerçekleştirildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi Başkanı Aydın Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Görevlerimizden bir tanesi de şehrin kültürüne katkıda bulunmak, dilin ve kültürün yaşamasını ve gelişmesini sağlamak, kültür dünyamızda yer edinmiş şahsiyetleri hatırlamak ve hatırlatmaktır." dedi.

Geçen yıl yine 21 Aralık'ta Aşık İsmeti anısına bu program yaptıklarını anımsatan Yılmaz, "Bu yıl ise yine şehrimizin önemli kültür şahsiyetlerinden birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan şair, kültür adamı Ali Şahin Canozan anısına yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, "Bizim görevlerimizden bir diğeri de genç şair ve yazarların yetişmesini sağlamaktır. Bu tür programlar aynı zamanda buna da vesile olmaktadır. Böyle anlamlı bir programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlara özellikle belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şair Canozan'ın hayatı slayt eşliğinde anlatıldı, şiirler okundu.

Programa, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları Necmettin Yılmaz ve Ahmet Duman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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