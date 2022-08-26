Türkiye'nin Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Slovenya ile diplomatik ilişkilerinin 30. yılı

Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü vesilesiyle Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Slovenya ile ayrı ayrı yaptığı ortak açıklamalarda, ilişkileri ve iş birliğini daha ileriye taşıma kararlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü kutlandı.

Açıklamada, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip Türkiye ile Hırvatistan'ın, Güneydoğu Avrupa bölgesinin iki ucunda yer alan, Avrupalılık ve Akdenizlilik ortak kimliğiyle de birbirine bağlı, ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu olarak gören iki dost ve müttefik ülke olduğu kaydedildi.

"Hırvatistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye, Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almış, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dostluk ruhunun hayat verdiği ilişkiler, demokrasi, barışçı ve insani dış politika, uluslararası hukuk ve antlaşmalara saygı, iyi komşuluk gibi evrensel değerler ve ilkeler üzerinde inşa edilmiştir." ifadeleri kullanılan açıklamada, bu yakın iş birliğinin 16 Temmuz 1994'te imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ile taçlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin de güçlü desteğiyle Hırvatistan'ın 2004'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne ve 2009'da NATO'ya katıldığı, 2010'da dışişleri bakanları düzeyinde 'Türkiye-Hırvatistan-Bosna-Hersek Üçlü Danışma Mekanizması'nın tesis edildiği hatırlatıldı.

İki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005'te birlikte başlandığı, bu yolda birbirlerine destek oldukları belirtilen açıklamada, 1 Temmuz 2013'te bu süreci tamamlayarak AB'ye katılan Hırvatistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini sürdürdüğüne işaret edildi.

Türkiye'nin, Hırvatistan'ın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeliğini de desteklediği, katılım müzakerelerinin kısa süre önce resmen başlamasından memnuniyet duyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği de 30 yılın sonunda memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmıştır. Ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefine bu yıl ulaşılması beklenmekte olup, yeni hedefler belirlenmiştir. Son yıllarda karşılıklı yatırımlar da ivme kazanmıştır. Türk ve Hırvat halkları son yıllarda iki ülkede meydana gelen bazı doğal felaketler karşısında örnek bir dayanışma sergilemiş, kara gün dostu olduklarını bir kez daha göstermişlerdir."

Kuzey Makedonya

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 30. yıl dönümünün kutlandığı ortak açıklamada, iki ülkenin sağlam temellere dayanan ilişkilerinin her alanda gelişmeye devam ettiği belirtildi.

"Parçası olduğumuz Balkanlar'ın istikrarını, refahını ve kalkınmasını gözeten bir anlayışla iş birliğimizi güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi sahalarda bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, iki NATO müttefiki olarak, bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik sınamalar karşısında ortak çabaların artırılacağı, terörün her türlüsüne karşı dayanışma içerisinde hareket edileceği vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın kurucu halklarından olan Makedonya Türk toplumu ile Türkiye'deki Kuzey Makedonya kökenlilerin iki ülke arasında eşsiz bir dostluk ve iş birliği köprüsü oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'de yaşayan Kuzey Makedonya vatandaşlarının ve Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının ikili ilişkilere sağladığı katkıya büyük değer verildiği belirtildi.

Ortak açıklamada, "Ülkelerimizin ve bölgemizin ortak geleceğini AB'de görüyoruz. Bu bağlamda, Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına dair ilk Hükümetlerarası Konferans'ın düzenlenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Slovenya

Türkiye ile Slovenya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümünün kutlandığı ortak açıklamada ise paylaşılan tarihi ve coğrafi ortak payda temelinde geleneksel bir iş birliği anlayışı sergileyen iki dost ve müttefik ülke olunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Slovenya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladığı, bu dostluk ruhunun hayat verdiği ilişkilerin, demokrasi, barışçı ve insani dış politika, uluslararası hukuk ve antlaşmalara saygı, iyi komşuluk gibi evrensel değerler ve ilkeler üzerinde inşa edildiği belirtildi.

İki ülke ilişkilerinin "2011'de Stratejik Ortaklık"ın ilanıyla yeni bir boyut kazandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin de güçlü desteğiyle Slovenya'nın 2004'te NATO'ya, 2010'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'ne katıldığı, ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

"Dayanışma içindeki iki dost ve müttefik ülke olarak, Türkiye'nin AB üyeliği dahil, bölgemizin AB ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin tüm Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. İki ülke arasındaki bu ortak vizyon, bölgesel iş birliği ve kalkınmanın ilerletilmesine de katkı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Türkiye-Slovenya iş birliğinin en önemli göstergelerinden birisini teşkil eden iki ülke arasındaki ticaret hacminin, stratejik ortaklığın 10. yılında iki kattan fazla arttığı kaydedildi.