Türkiye Dişhekimleri Birliği elektif diş tedavilerinin ertelenmesi talebinde bulundu - Son Dakika

Türkiye Dişhekimleri Birliği (TDB), diş hekimleri ile vatandaşların çapraz enfeksiyon riskini önleyecek elektif diş tedavilerinin ertelenmesini istedi.

TDB Genel Başkanı Atilla Ataç, birliğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirleri desteklediklerini söyledi.

Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının doğrudan risk altında olduğunu dile getiren Ataç, Sağlık Bakanlığının özelde ve kamuda çalışan diş hekimlerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Ataç, "Biz TDB olarak diş hekimlerimizi ve halkımızın çapraz enfeksiyon riskini önleyecek elektif diş tedavilerin yapılmasını erteleyen kararın bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.