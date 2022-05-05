Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ekonomik işbirliğimizi artırmak için karma ekonomik komisyonunu kurmamız gerekiyor" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

"Özellikle ekonomik ve ticari konuları ele aldık. Ekonomik işbirliğimizi artırmak için karma ekonomik komisyonunu kurmamız gerekiyor. Aynı şekilde iş konseyini. Bunun için de ekonomik işbirliği antlaşmasını en kısa zamanda imzalayacağız"