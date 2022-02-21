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Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek - Son Dakika

Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek

21.02.2022 23:10
Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin imam hatip ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı tecrübesinin Pakistan'da da yerleşmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin imam hatip ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı tecrübesinin Pakistan'da da yerleşmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Erbaş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan'daki izlenimlerini ve değerlendirmelerini AA muhabirine anlattı.

Pakistanlı kardeşlerinin çok sıcak karşılamalarının gönüllerinde önemli bir yer ettiğini belirten Erbaş, ziyaret süresince çeşitli alimlerle hem Türkiye Pakistan arasındaki ilmi faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında hem de din eğitimi konusundaki istişarelerin ve görüşmelerin çok faydalı olduğunu söyledi.

Erbaş, Lahor'un ardından başkent İslamabad'a geçtiğini ifade ederek, diyanet hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili Türkiye Pakistan arasındaki tecrübe paylaşımını konuştuklarını aktardı.

Başbakan İmran Han ile bir saate yakın görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erbaş, "Sayın Başbakan ile verimli görüşme oldu. Sayın Başbakan Han ile yapmış olduğumuz toplantının neticesinde Türkiye'nin imam hatip tecrübesini ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı tecrübesinin Pakistan'da da yerleşmesi gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi, desteği vereceğimizi belirttik." dedi.

Erbaş, birlik ve beraberliğin, sahih dini bilgiye ulaşmanın, sahih dini bilgiyle yetiştirilmiş gençler ve hocalar vesilesiyle doğru din hizmetlerini yapmada büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretinin bu noktada önemli olduğunu kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Diyanet tecrübesinin Pakistan'da yerleşmesine destek verecek - Son Dakika


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