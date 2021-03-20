Türkiye Diyanet Vakfı 10 yıldır Suriye'de yaraları sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk yıllardan itibaren bölge halkına yardım eli uzatan Türkiye Diyanet Vakfı, insani yardımdan eğitime, gıdan giyeceğe, yakacaktan barınmaya kadar hayata dokunan her alanda savaş mağduru ailelere destek olduğunu duyurdu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 46 yıldır merhamet temelleriyle hareket ederek gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarıyla tüm insanlığın acılarını dindirmeye gayret edip, kainatın kalbine merhameti yeniden aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Suriye'de iç savaşın başladığı günden itibaren kardeşlerini yalnız bırakmayarak İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde insani yardımdan eğitime, dini hizmetleri destekleme faaliyetlerinden barınmaya kadar hayata dokunan her alanda yardım çalışmaları yürüttüğünü belirten Açık, şunları kaydetti: "İnsani yardım kapsamında 10 yıllık süreçte 27 milyon 375 bin kişilik sıcak yemek dağıttık. Aynı şekilde Suriye içerisindeki fırınlarımızda ürettiğimiz 208 milyon 50 bin ekmeği de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Farklı bölgelerde giyim mağazaları ile 500 binden fazla savaş mağduru aileye ücretsiz olarak kıyafet yardımında bulunduk. Ramazan ve kurban çalışmalarımız kapsamında ise 40 bin 747 gıda paketi, 274 bin iftar sofrası kurarken kurban döneminde 30 bin 436 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalan çocukları geleceğe hazırlayabilmek için Suriye genelinde yürütülen 11 eğitim projesiyle 8 binden fazla çocuğa eğitim imkanı sağladıklarını belirten Açık, "Bu süreç içerisinde yurt içindeki bin 3 şubemizin de desteği ile 2 bin 600 çadır, içerisinde gıda kolisi, giyecek, yakacak, hijyen paketi gibi acil insani yardım malzemelerinin bulunduğu 2 bin 500 tır ulaştırarak savaş mağduru ailelerimizin yaralarına merhem olmaya çalıştık. Savaşın tahrip ettiği 477 caminin ve dini hizmet binasının tadilat ve tefrişatını gerçekleştirirken 5'de cami inşa ederek bölge halkının dini hayatına katkıda bulunduk" diye konuştu

"2 bin 153 iyilik konutu inşa edildi"

Tüm bu çalışmaların yanı sıra bölgedeki en önemli ihtiyaçların başında yer alan barınma sorununa da çözüm üretmek için yaklaşık 1 yıl önce "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla proje geliştirdiklerine dikkat çeken Açık, "İdlib bölgesinde 1 bin 803, Azez bölgesinde 350 olmak üzere toplamda 2 bin 153 iyilik konutunu tamamlayarak korunaksız çadırlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturduk. İlk etapta 28 metrekare olarak inşa ettiğimiz konutlarımızın büyüklüğünü yeni dönemde 38 metrekareye yükselttik. İçerisinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, avlusu bulunan betonarmeden yapılan, çatısı beton, kapısı demir olan 1+1 İyilik Konutlarımızla savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimize insanca yaşayabilecekleri daha konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz" dedi.

5 bin konut hedefi ile başlattıkları proje kapsamında 6 bin konut bağışına ulaştıklarını söyleyen Açık, hayırseverlerin ve Türkiye Diyanet Vakfına güvenen Türk Milletinin desteği ile savaş mağduru ailelere yardımların bundan sonrada süreceğini söyledi. - ANKARA