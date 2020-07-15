Türkiye Diyanet Vakfı, 15 Temmuz Şehitliği'nde 251 Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde 251 şehit adına Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz ile şehitleri unutmamak ve unutturmamak için her yıl farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Açık, bu yıl TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde şehit ailelerine ve ziyaretçilere 251 şehit adına mealli Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirtti.

15 Temmuz'da en güzel hediyenin de Kur'an-ı Kerim okumak ve hediye etmek olduğunu vurgulayan Açık, "Burada şehit ailelerimizin dualarına katılıyoruz, onlar için dua ediyoruz. Hemen hemen her ilimizde, aynı şekilde her şehidimiz adına Kur'an-ı Kerim dağıtılıyor." dedi.

Kur'an-ı Kerim dağıtımı, şehit yakınları ve şehitliği ziyaret eden vatandaşlardan ilgi gördü.