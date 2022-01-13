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Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

13.01.2022 11:13
Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2021 yılında Türkiye'nin yanı sıra 77 ülkede 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2021 yılında Türkiye'nin yanı sıra 77 ülkede 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, acil insani yardımlardan dini hayatı destekleme faaliyetlerine birçok alanda çalışma yapan TDV, geçen yıl yurt dışında 33 milyon, yurt içinde ise 8 milyon kişiye destek sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, insanların yardıma muhtaç olduğu zor günlerinde her zaman yanlarında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yurt içinde ramazan ve kurban dönemlerinin yanı sıra Kovid-19 salgını, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Açık, yurt dışında ise Türk milletinin yardımlarını bekleyen mazlumları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Türkiye'de hayırseverlerin yardımlaşma konusunda birbiriyle yarıştığını dile getiren Açık, "2021 yılı içerisinde yaklaşık 90 bin kardeşimize nakdi, 325 bin kişiye ayni yardım, 10 bine yakın ihtiyaç sahibine bayramlık, 138 bine yakın öğrencimize burs ve eğitim desteği, 400 bine yakın kişiye alışveriş yardım kartı, 160 bin kişiye afet yardımı, yaklaşık 500 yetimimize giyim, kırtasiye, gıda yardımı, 2 milyon 800 bin kişiye adak, akika ve kurban, 3,5 milyon kişiye pandemi yardımları gibi alanlar olmak üzere yurt içinde 8 milyona yakın kişiye yardım ulaştırdık." bilgisini verdi.

Türkiye'de yaşanan deprem, sel, yangın gibi afetlerde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Açık, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Rize'de meydana gelen sellerde, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları afetlerinde vakfımızın tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik." diye konuştu.

Açık, TDV'nin geçen yıl "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü vekalet yoluyla kurban kesim çalışması kapsamında Türkiye ve 77 ülkede 589 bin 136 hisse kurban keserek yaklaşık 25 milyon kişiye yardımda bulunduklarını bildirdi.

"21 ülkede 318 su kuyusu açtık"

Ramazan faaliyetleri kapsamında Türkiye ve 75 ülkede 700 bin kişiye insani yardım ulaştırdıklarını dile getiren Açık, "21 ülkede 318 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 2 milyona yakın kişiyi temiz içme suyuna kavuşturduk." ifadesini kullandı.

Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Kazakça, Moğolca, Özbekçe, Yorubaca ve Japonca dillerinde bastırılan Kur'an-ı Kerim'leri 30 ülkede dağıttıklarını aktaran Açık, "2021 yılında 251 bin 256 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Şimdiye kadar 36 dil ve lehçede bastırmış olduğumuz 1 milyon 228 bin 357 Kur'an-ı Kerim'in 81 ülkede dağıtımını gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Açık, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana mağdurların yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirterek, "2021'de İdlib ve Azez bölgelerinde 4 bin 261, toplamda ise 6 bin 214 konutu tamamlayarak çamur deryası içerisindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak yuvaya taşıdık." dedi.

İnsanlık dramının devam ettiği Arakan, Yemen, Filistin gibi bölgelerde de yardım çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Açık, "Allah'ın yarattığı her bir canlıyı emanet olarak görüyoruz. Elhamdülillah geçen yıl da dünyanın dört bir yanında yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdurların umudu olduk. Farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşuyor olsak da hayırsever milletimizin yardımlarını muhtaçlara ulaştırmış olduk." açıklamasında bulundu.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye, Kurban, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı, 2021'de 41 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı - Son Dakika
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