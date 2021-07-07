Üye Girişi
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti

07.07.2021 10:42
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993'ten bu yana vekalet yoluyla 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993'ten bu yana vekalet yoluyla 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade etti.

Açık, yaptığı yazılı açıklamada, kurban emanetlerinin dini vecibelere uygun şekilde büyük titizlikle kesildiğini bildirdi.

İhsan Açık, "Kurban olacak hayvanların belirlenmesinden kesim ve dağıtım sürecine kadar saha uzmanı arkadaşlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Veteriner hekimlerimizle hayvanların seçim sürecini tamamladıktan sonra alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bir hayvanın kurban olmasını engelleyecek herhangi bir durumu varsa bu hayvanı kesinlikle almıyor ve kurban olarak kesmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban bağışlarının her yıl artarak devam ettiğini belirten Açık, şöyle devam etti:

"1993 yılında 2 bin 634 hisse kurban bağışı alırken geçen yıl 557 bin 311 hisse kurbanı keserek yolumuzu gözleyen kardeşlerimize umut olduk. Bu zamana kadar 149 ülkeye ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda gidemediğimiz ülkelere de giderek oralardaki kardeşlerimize de kurban coşkusunu yaşatacağız. Elhamdülillah milletimizin vakfımıza teveccühü her geçen gün giderek artıyor. Biz de bu güvene layık bir şekilde kurban emanetlerini en güzel şekilde keserek yerlerine ulaştırıyoruz."

"Bağışların son güne bırakılmaması önemli"

Bu yıl da "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştireceklerine işaret eden Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 75 ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Gelen bağışlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında hangi ülkede ne kadar kurban keseceğimize dair plan ve programlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bağışlarını son güne bırakmamaları. Çünkü keseceğimiz ve alımlarını yapacağımız kurban rakamlarını onlardan gelecek bağışlar belirliyor. Ülkelere yönelik dağılımları daha rahat ve sağlıklı yapabilmemiz açısından bağışların son güne bırakılmaması önem arz ediyor."

Açık, 18 kişilik uzman ekipten oluşan merkezin 08.00-23.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet sunduğunu ve yöneltilen her türlü soruya profesyonelce cevap verilmeye çalışıldığını vurguladı.

Çevrim içi bağış yapılabiliyor

Vakıf olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 1125 ve yurt dışı 925 lira olarak belirlediklerini bildiren Açık, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilir, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."

Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti
Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Veteriner, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı 17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:25:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement