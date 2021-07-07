Türkiye Diyanet Vakfı 27 yılda 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban kesti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, 1993'ten bu yana vekalet yoluyla 2 milyon 802 bin 302 hisse kurban keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifade etti.

Açık, yaptığı yazılı açıklamada, kurban emanetlerinin dini vecibelere uygun şekilde büyük titizlikle kesildiğini bildirdi.

İhsan Açık, "Kurban olacak hayvanların belirlenmesinden kesim ve dağıtım sürecine kadar saha uzmanı arkadaşlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Veteriner hekimlerimizle hayvanların seçim sürecini tamamladıktan sonra alımlarını gerçekleştiriyoruz. Bir hayvanın kurban olmasını engelleyecek herhangi bir durumu varsa bu hayvanı kesinlikle almıyor ve kurban olarak kesmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban bağışlarının her yıl artarak devam ettiğini belirten Açık, şöyle devam etti:

"1993 yılında 2 bin 634 hisse kurban bağışı alırken geçen yıl 557 bin 311 hisse kurbanı keserek yolumuzu gözleyen kardeşlerimize umut olduk. Bu zamana kadar 149 ülkeye ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda gidemediğimiz ülkelere de giderek oralardaki kardeşlerimize de kurban coşkusunu yaşatacağız. Elhamdülillah milletimizin vakfımıza teveccühü her geçen gün giderek artıyor. Biz de bu güvene layık bir şekilde kurban emanetlerini en güzel şekilde keserek yerlerine ulaştırıyoruz."

"Bağışların son güne bırakılmaması önemli"

Bu yıl da "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştireceklerine işaret eden Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 75 ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Gelen bağışlar doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında hangi ülkede ne kadar kurban keseceğimize dair plan ve programlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bağışlarını son güne bırakmamaları. Çünkü keseceğimiz ve alımlarını yapacağımız kurban rakamlarını onlardan gelecek bağışlar belirliyor. Ülkelere yönelik dağılımları daha rahat ve sağlıklı yapabilmemiz açısından bağışların son güne bırakılmaması önem arz ediyor."

Açık, 18 kişilik uzman ekipten oluşan merkezin 08.00-23.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet sunduğunu ve yöneltilen her türlü soruya profesyonelce cevap verilmeye çalışıldığını vurguladı.

Çevrim içi bağış yapılabiliyor

Vakıf olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 1125 ve yurt dışı 925 lira olarak belirlediklerini bildiren Açık, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilir, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilir."