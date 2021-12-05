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Türkiye Diyanet Vakfı 30 bin gönüllüsüyle mazlumlara umut oluyor - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı 30 bin gönüllüsüyle mazlumlara umut oluyor

05.12.2021 11:07
Türkiye Diyanet Vakfı 30 bin gönüllüsüyle mazlumlara umut oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 30 bin gönüllüsüyle 149 ülkede mazlumlara umut oluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 30 bin gönüllüsüyle 149 ülkede mazlumlara umut oluyor.

Eğitimden sosyal faaliyetlere, gıdadan barınmaya, sağlık yardımlarından hayır faaliyetlerine kadar her alanda projeler geliştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşan TDV, çalışmalarının önemli kısmını gönüllülerin desteğiyle yapıyor.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yurt içinde kayıtlı 30 bin gönüllüsüyle 149 ülkeye hizmet götüren vakfın faaliyetleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Vakfın faaliyet alanları ve gittiği ülke sayısı itibarıyla dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Açık, yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin emanetlerini mazlum ve mağdurlara, TDV gönüllülerinin desteğiyle ulaştırdıklarını kaydetti.

İhsan Açık, "Yurt içinde özellikle Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından toplumun her kesimine yönelik projeler, hem yardım çalışmaları hem de sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Şu anda yurt içinde kayıtlı 30 bin gönüllüye ulaştık. Bu sayı her geçen gün artıyor ve gönüllülerimiz organizasyon gücümüze güç katıyor." dedi.

Gönüllü sayısının artmasıyla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını vurgulayan Açık, "Gönüllülerimiz hiçbir beklenti içerisine girmeden fedakarca çalışıyor, ailelerinden çok yardım faaliyetlerine zaman ayırıyorlar. Yetişemediğimiz birçok çalışmayı gönüllülerimizin desteğiyle başarılı bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Afet durumları, Kovid-19 süreci bunların en güzel örnekleri." diye konuştu.

Yurt dışındaki çalışmalarda da TDV gönüllülerinin desteğinin çok önemli olduğunu dile getiren Açık, özellikle ramazan ve kurban gibi büyük organizasyonları, gönüllülerin desteğiyle sorunsuz yerine getirdiklerini, milyonlarca mazluma yardım ulaştırabildiklerini ifade etti.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "İyiliğe Gönüllü Ol" temasıyla yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerine katılmak, TDV gönüllüsü olmak ve çalışmalarda yer almak isteyenlerin, "https://gonullu.tdv.org" internet sitesindeki gönüllü formunu doldurabileceklerini kaydetti.

İhsan Açık, "Tarafımıza ulaşan talepler bilgi havuzunda toplanarak gönüllü adayımızın katkı sağlayabileceği uygun alanlar ve faaliyet yapılacak alanlar eşleştirilmektedir. Bu bilgiler ışığında organizasyon döneminde ihtiyaç duyulması halinde TDV gönüllülerimiz düzenlenen faaliyetlere davet edilmektedir." bilgisini verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı 30 bin gönüllüsüyle mazlumlara umut oluyor - Son Dakika


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