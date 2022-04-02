Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'nın mazlum coğrafyasını temiz suyla buluşturuyor - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'nın mazlum coğrafyasını temiz suyla buluşturuyor

02.04.2022 11:33
Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'nın mazlum coğrafyasını temiz suyla buluşturuyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasında bulunan Benin'de açtırdığı su kuyularıyla mazlum coğrafyanın yardımına koşuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasında bulunan Benin'de açtırdığı su kuyularıyla mazlum coğrafyanın yardımına koşuyor.

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan, Togo, Nijerya, Nijer ve Burkina Faso ile sınır komşusu olan Benin'in Atlas Okyanusu'na da kıyısı bulunuyor.

Benin'in özellikle kuzey bölgelerinde yaşayanlar, temiz suya ulaşmakta büyük sıkıntı çekiyor.

Bölgede daha önce çeşitli kurumlarca yaptırılan ve derinliği 30 metreye ulaşmayan su kuyuları, kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Ülkenin kırsal bölgesinde yaşayanlar, temiz su kaynaklarına ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Benin'in farklı şehirlerinde insanları temiz suya kavuşturmak amacıyla ramazan ayı organizasyonu kapsamında 15 su kuyusunun açılışını gerçekleştirecek.

"Yaptırdığımız kuyular insanların işini oldukça kolaylaştırıyor"

Türkiye Diyanet Vakfı Benin ramazan organizasyonu sorumlusu Ahmet Hamdi Yemenoğlu, AA muhabirine, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu Projesi" kapsamında Benin'e geldiklerini söyledi.

Benin'in başkentine yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta su kuyularını açmaya başladıklarını belirten Yemenoğlu, "Her bir su kuyusundan 5 ila 15 bin insan istifade ediyor. 100-150 bin insanın temiz ve kullanılabilir suya erişmesini sağlamış olacağız." dedi.

Afrika'nın büyük çoğunluğunda insanların temiz suya erişiminin çok sıkıntılı olduğunu vurgulayan Yemenoğlu, "Böyle bir imkanları yok. İnsanlar yeri geliyor kilometrelerce yol yürüyüp kirli su bularak, damıtarak onları kullanmak zorunda kalıyor. Bizim yaptırdığımız bu tür kuyular insanların işini oldukça kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.

Yemenoğlu, açtıkları su kuyularında suyun 100 metreyi aşan derinlikten geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güneş panelleriyle motorlarını desteklediğimiz için kendi elektriğini kendi üretiyor. İnsanların burada çeşme ve musluklardan rahatlıkla temiz suya erişmesine imkan sağlanmış oluyoruz. Kuyularımızın da çok uzun ömrü oluyor. Bağışçılarımızın, ülkemizin, insanlarımızın bizlere sunduğu imkanlar ölçüsünde, yapılan bağışlar ölçüsünde emanetlerini Afrika başta olmak üzere dünyanın 150 ülkesine ulaştırmaya özen gösteriyoruz."

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Türkiye Diyanet Vakfı, Atlas Okyanusu, Afrika, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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