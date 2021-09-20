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Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı

20.09.2021 14:39
Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına bağışta bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencileri, "1 İyilik 1 Fidan" kampanyasına bağışta bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, öğrencilerin, Türkiye'de yangın ve afetler sonucu kaybedilen orman varlığının yeniden kazandırılması için başlatılan kampanyaya katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının Azerbaycan'da yakından takip edildiğini vurguladı.

Türkiye'de kaybedilen orman varlığının Azerbaycan Türklerini de çok etkilediğini, özellikle öğrencilerin her fırsatta ellerinden bir şey gelmediği için üzüldüklerini ifade eden Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize, Türkiye Diyanet Vakfının yürütmüş olduğu '1 İyilik 1 Fidan' kampanyasından bahsettik. Öğrencilerimiz gönüllü olarak bu kampanyaya destek vermek istediklerini bize iletti. Kendi aralarında bir çalışma başlatarak harçlıklarından oluşan yardımları bize ulaştırdı. 539 erkek 340 kız olmak üzere toplamda 879 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda toplanan 3 bin 540 dolar yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı '1 İyilik 1 Fidan' kampanyasına bağışladık. Toplanan yardımlarla öğrencilerimiz adına 3 binden fazla fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Öğrencilerimiz yapmış oldukları bu bağışla iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da kampanyanın sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördüğünün altını çizdi.

Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayanlardan kampanyaya ciddi destek gelmeye devam ettiğini belirten Açık, "Azerbaycan'da vakfımıza ait okulun öğrencilerinden de bu yönde bir destek gelmesi bizleri çok mutlu etti. Biz eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda öğrencilerin fenni ilimlerle birlikte milli ve manevi değerleri de öğrenmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu hassasiyet, doğru eğitim verdiğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Azerbaycan, Türk, Bakü, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan Bakü Türk Lisesi öğrencilerinden fidan bağışı - Son Dakika
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