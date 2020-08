Türkiye Diyanet Vakfı bayram coşkusunu dünyaya taşıdı - Son Dakika

Mazlum ve mağdurların hamisi Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, 75 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, yurt içinde 81 ilde ve yurt dışında 75 ülke 287 bölgede gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte mazlum ve mağdur coğrafyalarda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm dünyada bayram namazıyla birlikte bayram coşkusunun yaşanmaya başladığını belirten Açık, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşma ve infakın zirveye çıktığı,Allah'a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramında paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin bağışlarıyla şefkat ve merhamete en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yolumuzu gözleyenlere umut olduk. Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş sloganıyla çıktığımız iyilik yolunda ekiplerimiz 75 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın hayırsever halkımızın yardımlarını götürüyoruz. Dünyayı saran iyilik hareketimiz yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık."

Türk milletinin her dönem mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve günümüzde de bu tarihi misyonunu en güzel şekilde sürdürdüğünü ifade eden Açık, "Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam ettirecek. Her bir arkadaşımız büyük bir özveriyle mazlumlara ulaşabilmek için gayret gösteriyor. Onlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANKARA