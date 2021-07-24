Türkiye Diyanet Vakfı bu bayramda da Senegallilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türkiye'nin şefkat elini ulaştırmak için kurban organizasyonu kapsamında Afrika coğrafyasına gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, Senegal'de sevinçle karşılandı.

TDV ekibi, Senegal'in birçok noktasını gezerek kurban etleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

TDV Yurtdışı Sosyal ve Hayri Hizmetler Müdürlüğü uzman yardımcısı ve ekip sorumlusu Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, TDV'nin sadece Afrika'da değil, dünyanın pek çok noktasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştığını söyledi.

Senegal'e 2021 kurban organizasyonu kapsamında geldiklerini belirten Alkan, "Bizler burada bağışçılarımızla ihtiyaç sahipleri arasında gönül bağı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bağışçılarımızın onları unutmadığını, onlarla etlerini paylaştığını göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Başkent Dakar'da 600, ülke genelinde ise 2 bin büyükbaş kurban kesildiğini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Diğer beyazların burayı sömürmek için gelmesinden dolayı insanlarda hep bir beyazın onları sömürmeye, onlardan bir şey almaya geldiğiyle ilgili algı oluşmuş ancak artık yıllardır Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yardımlarla insanlar beyazları gördüğünde, ellerinde yardım kolisi ya da bir yardımla gelen beyazları gördüğünde, 'Bunlar Türk'tür, Türkler bize yardıma geldi' diyebiliyorlar. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfının Senegal'e önem vermesi, buraya yapmış olduğu yardımlarla sadece mavi yelekleri bile görmeleri yetiyor onlar için."

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Suna Özdemir ise Afrika'nın mağdur ve mazlum coğrafyasını yerinde görmek için ülkeye geldiklerine işaret etti.

Bağışçıların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Özdemir, "Yıllardır belgesellerde izlediğimiz Afrika kıtasını, güzel insanların olduğu bu kıtayı yerinde görmek, bu yüzyılda bile bu şekilde yaşayan insanları görmek kalbimizi burktu ama Türkiye olarak onların yanında olmak beni onurlandırdı, mutlu etti. Onların bizi gördüğünde gözlerinin içinin parlaması, çocukların mutluluğu ayrı bir güzellik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın her yerine ulaşabilmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bizler yardımsever bir milletiz. Dünyanın dört bir tarafına açılıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının da buralarda çok güçlü yardımlar yaptığını görmek beni onurlandırdı, gurur duydum." diye konuştu.

Senegalli Touba Khor ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü siz Türkiye'den geldiniz, bize kurban eti verdiniz. Biz gördüğünüz gibi fakiriz, paramız yok. Sizin yardımınızı bekliyoruz." dedi.