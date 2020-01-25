Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından ekiplerini bölgeye gönderdi.

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri depremzedelere yardım için yola çıktı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından ekiplerini bölgeye gönderdi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara dahil olmak üzere Ankara, Kilis ve farklı illerden yola çıktığı bildirildi.

Acil yardım malzemesi ile bir mobil aşevinin de bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, Elazığ ile Malatya il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra TDV şubeleri aracılığıyla depremden etkilenen mağdur ailelere yönelik desteklerin sürdürüleceği kaydedildi.

Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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