Türkiye Diyanet Vakfı, Erzurum'da yurt açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Erzurum'da kız öğrenci yurdu açıldı.

Palandöken ilçesindeki 170 kişi kapasiteli yurt, 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilere hizmet veriyor.

Yurdun kurucu müdürü Lokman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binayı 10 yıllığına kiraladıklarını söyledi.

Yurdu inşaat halindeyken teslim aldıklarını belirten Çakmak, "10 yıl sonra burayı kiralık olarak değil de bize bağışlanmasını talep ettik. İnşaat halinden bu ortamı oluşturduk. Her şeyine varana kadar yaptık ve büyük bir masraf ederek örnek bir yurt oldu. Umuyorum ki Erzurum'da Nene Hatun'a yakışır kız evlatlarımız çıkar da güzel nesiller yetiştiririz." diye konuştu.

Yurt müdürü Tuğba Manış da yurdun 170 kişi kapasiteli olduğunu ifade etti.

Bir çok bölümden öğrencinin yurtta barındığını dile getiren Manış, şöyle konuştu:

"Şu anda 87 öğrencimiz var. Bir çok bölümden öğrenci mevcut. Kurumumuz eğitim anlamında öğrencilere çok şey katıyor. Hem çok iyi bir öğrenci potansiyeli hem de çok iyi anne yetiştirme gayesiyle yola çıktık. Öğrencilerimiz yurtta spor gibi bir çok hizmetten yararlanıyor. 4-5 yataklı geniş odalara sahibiz."