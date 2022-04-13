Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi

13.04.2022 09:40
Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardımları kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan yardımları kapsamında Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki camilerin bahçelerinde iftar veren TDV, bu yıl da ihtiyaç sahiplerini ramazan sofrasında buluşturdu.

İftar yemeği programına katılan Fildişi Sahili vatandaşları, TDV üyelerine ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, Türkiye'deki hayırseverlerin ramazan dolayısıyla yaptıkları yardımları sahiplerine ulaştırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Sevgi ve kardeşlik bağının mesafe tanımadığını belirten Turan, "Binlerce kilometre yol katederek buraya geldik. Milletimizin ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için yaptığı bağışları bizzat teslim ettik elhamdülillah." dedi.

Fildişi Sahili'ndeki Müslümanların iftar ve sahuruna AŞ katmanın sevincini tattıklarını ifade eden Turan, "Buradaki kardeşimizle birlikte orucumuzu açtık. Onlara ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu hissettirdik. Hayırsever milletimiz Müslümanların nerede olursa olsun yalnız olmadığını her fırsatta gösteriyor maşallah." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili, Batı Afrika, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 4 bin kişiye iftar verdi - Son Dakika


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