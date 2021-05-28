Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Filistinlilerin temiz içme suyuna erişmesi için proje - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" Projesi kapsamında Filistin halkının temiz içme suyuna erişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu son saldırılarla birlikte bölgede temiz içme suyuna erişmede sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu zamana kadar Filistin'e toplamda 13 su kuyusu ve vakıf çeşmesi yaparak yaklaşık 200 bin kişinin istifadesine sunduklarını belirten Açık, "Türk milletinin destekleriyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarımız bu dönemde de devam ediyor. Kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için bölgede neye ihtiyaç varsa onu karşılamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin'e yapılan saldırılar sonrasında bölge halkının temiz içme suyuna erişiminin ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını öğrendiğini ifade eden Açık, şunları aktardı:

"Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma yönündeki tecrübe ve deneyimlerimizle doğrultusunda bu alanda da kardeşlerimize yardım ulaştırıyoruz. Bölgede 3 su kuyusu ve vakıf çeşmemiz yapım aşamasında, 2 çeşmemizin ise proje çalışmaları devam ediyor. Bunlar da tamamlandıktan sonra inşallah toplamda 18 su kuyusu ve vakıf çeşmesi ile Filistin'e Bir Damla Hayat olacağız. En önemli yaşam kaynağımız suya erişemeyen kardeşlerimizi suya kavuşturmuş olacağız. Yapım ve proje aşamasındaki çeşmelerimiz tamamlandıktan sonra bölgede yaklaşık 300 binden fazla kişinin temiz içme suya erişmesini sağlamış olacağız."

Su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin güneş enerjisi ile çalıştığını ve 60 ila 120 metre derinliklere inilerek temiz suya erişildiğini ifade eden Açık, "Bu yönüyle çeşmelerimiz çok uzun yıllar boyunca bölge halkının ihtiyacını karşılayabilecek özellikte. Ayrıca açtığımız çeşmelerin tamamında 10-40 ton kapasiteye sahip depolar bulunuyor. Bizler evlerimizde nasıl ki musluğu çevirdiğimizde suya erişebiliyorsak bu kardeşlerimiz de o rahatlıkta temiz içme suyuna erişebiliyor" değerlendirmesini yaptı.

Açık, Filistin'e her alanda yardım çalışmalarının devam ettiğini ve destek olmak isteyen vatandaşların bagis.tdv.org adresinden online olarak istedikleri alanda istedikleri miktarda bağışta bulunabileceklerini kaydetti. - ANKARA