Türkiye Diyanet Vakfı Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" programı kapsamında Gana'da ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin 500 hisse kurban eti dağıtımına başladı.

TDV, Gana'nın yoksul bölgelerinden Dodova, Tamale, Akimoda, Kofaridua, Yendi ve Volta'ya Kurban Bayramı boyunca yardım ulaştıracak.

Yaklaşık 400 bin kişiye ulaşması hedeflenen kurban eti dağıtımına Akra'nın kuzeyindeki Dodova bölgesinde başlandı.

Kurban kesim yerinde incelemede bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Gana Temsilcisi Süleyman Kısaoğlu, tüm bağışçılara teşekkürlerini ileterek Gana'da yardıma muhtaç çok fazla kişinin bulunduğunu ve Gana halkının bu yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

TDV gönüllüleri olarak program kapsamında Gana'ya gelen gazeteci-yazar Mehmet Ardıç ve oyuncu Burak Haktanır da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TDV'nin bu organizasyonunun bir Türk vatandaşı olarak kendisini çok sevindirdiğine değinen Ardıç, "Türkiye'den kurban bağışlayan kardeşlerimizin isimleri burada teker teker okunuyor, kurbanlar kesiliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." dedi.

Organizasyonun büyüklüğüne dikkati çeken Haktanır da "Bu tür organizasyonları yönetmek çok zor bir iş. Burada gördük ki TDV bu alanda uzmanlaşmış ve bu işi zirveye taşımış durumda." şeklinde konuştu.