Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri ramazanda ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), gönüllüleri aracılığıyla ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ve yurt dışında milletin emanetlerinin mazlum ve mağdurlara vakıf gönüllülerinin destekleriyle ulaştırıldığını ve çalışmaların ramazan sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Yurt içinde özellikle TDV Gönüllü Koordinatörlüğüne bağlı Kadın ve Gençlik Kollarının bulunduğu 15 ilde gönüllülerin aktif şekilde sahada görev yaptığını bildiren Açık, bu kapsamda alışveriş kartı, gıda kolisi, bayramlık yardım ve zekat dağıtımlarının yapıldığını aktardı.

"15 ilde 225 yetim çocuğa ramazanın önem ve bereketini hatırlatmak amacıyla 'Evimin Süsü Ramazan' isimli hediye paketi çalışması gerçekleştirdik." bilgisini paylaşan Açık, paketlerin içerisinde Kur'an-ı Kerim, kitap, gönüllülerin yaptığı pencere ve duvar süsü, lokum, kolonya ile kıyafet alışverişi için hediye kartı bulunduğunu kaydetti.

Açık, gönüllülerin destekleriyle TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Koordinatörlüğünce "Ramazan'ın Şifası Yetimin Sofrası" temasıyla çalışma başlatıldığını kaydederek, "İhtiyaç sahibi ailelere, ramazan kolisi, bayramlık ve kumanya olarak dağıtılmak üzere 15 ilde Kadın ve Gençlik Kollarının birlikte yürüttüğü kampanyaya çıkıldı. Gönüllülerimizin bağışladığı kadın ve çocuk kıyafetleri, oyuncak gibi hediyeler, TDV gönüllülerimizin desteğiyle ailelere ulaştırıldı." açıklamasını yaptı.