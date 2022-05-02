Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

02.05.2022 14:54
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde bir grup sanatçı ve gönüllü, Uganda'da faaliyet gösteren Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde bir grup sanatçı ve gönüllü, Uganda'da faaliyet gösteren Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi'ni ziyaret etti.

TDV heyeti, 700 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda Ramazan Bayramı vesilesiyle çocuklara bayramlık kıyafet hediye etti.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, farkındalık oluşturmak amacıyla sanatçı ve gönüllülerden oluşan bir heyetle Uganda'ya geldiklerini anlatarak "Çocukların gözlerinde geleceği ve ümidi gördük." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin durumlarını yerinde görmek için heyet olarak Uganda'ya geldiklerini belirten Yazar Ferudun Özdemir de Türkiye'deki yardımseverlerin emanetini bizzat ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Kabowa Hidayet İlkokulu ve Yetimhanesi, başkent Kampala'da 50 yıla yakın süredir hizmet veriyor. Yetimhanede 700 öğrenci yatılı eğitim görüyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 300'ü Somali'den gelen mülteci çocuklardan oluşuyor.

Yetersiz beslenme nedeniyle çeşitli hastalıklardan mustarip olan çocuklar, eğitim faaliyetlerinin yanında medikal destek de görüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret

YORUMLAR
500
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar İki aracın arasında sıkışarak ağır yaralandılar Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan Bayramı, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 15:34:56. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinden Uganda'da ilkokul ve yetimhaneye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement