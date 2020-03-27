Son Dakika › Güncel › Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerden tavsiyeler - Son Dakika
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerden tavsiyeler
6 saat önce
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerin tavsiyeleri ANKARA - Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden...
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrencilerin tavsiyeleri ANKARA - Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile eğitimlerine Türkiye'de devam eden uluslararası öğrenciler, çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kalite zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor