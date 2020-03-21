Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) korunma çağrısında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü sanat ve kültür camiasından ünlü isimler, küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) korunma çağrısında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'dan korunmaya yönelik aldığı tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak için vakfın "Şimdi İyilik" sloganıyla başlattığı çalışmaya ünlü isimler de destek verdi.

Çalışmada, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, sinema ve tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Celal Al, Edip Zeydan, Emre Üçtepe, sanatçı Aykut Kuşkaya, sunucu İkbal Gürpınar, şair Dursun Ali Erzincanlı, Prof. Dr. Mustafa Karataş gibi isimler Türkiye Diyanet Vakfının hazırladığı metinleri okuyup video çekerek, koronavirüsten korunma için çağrıda bulundu.

Virüsten korunmak için hijyene dikkat edilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması gibi konulara dikkatin çekildiği çalışmada, market alışverişi yapamayan, ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlıların gözetilmesi, asılsız haberlere itibar edilmemesi, ibadet ve duaların evlerde yapılmasına özen gösterilmesi, başkalarının da ihtiyacı olduğu düşünülerek stok yapılmaması, yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve kamu kurumları tarafından alınan tedbirlere azami derecede uyulması gerektiği vurgulandı.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ünlüler koronavirüse karşı uyardı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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