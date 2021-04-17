Türkiye Diyanet Vakfı, hayırseverlerin hediyesi Kur'an'ları Pakistan'daki öğrencilere ulaştırdı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında Pakistan'daki Kur'an kurslarında öğrenim gören çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Talagang kentindeki Kur'an kursunu ziyaret eden TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz ve beraberindekiler, çocuklarla bir araya geldi.

Urduca ve İngilizce mealli bastırılan Kur'an-ı Kerim'leri öğrencilere veren Büyükkaymaz, onlarla Kur'an da okudu.

Büyükkaymaz, AA muhabirine, Talagang kentinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında hayırseverlerin hediyesi Kur'an-ı Kerim'leri, Kur'an'ı hıfzetmeye çalışan öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 600 bin Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını belirten Büyükkaymaz, "Ülkemizle birlikte 80 ülkede, 20 dilde yaklaşık bir milyon Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an öğrencilerine hediye ettik." dedi.