Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek

6 saat önce

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), İdlib'de çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için 'iyilik konutları' inşa edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek, System.String[]

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV), İdlib'de çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için 'iyilik konutları' inşa edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamasında, İdlib'de oluşan ihtiyaç doğrultusunda çadır kentlerde çamur deryası içinde yaşam mücadelesi veren savaş mağduru aileler için 'bir iyilik sıcak bir yuva' sloganıyla 'iyilik konutları' projesinin  hayata geçirileceğini söyledi.

Yaşanan çatışmalar ve hava saldırıları sonucu yeni bir göç dalgasının yaşandığına ve her gün binlerce insanın evini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın ettiğine dikkati çeken Açık, "TDV olarak kışın da etkisiyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren aileler için 26 metrekare büyüklüğünde 2 odalı, içerisinde banyosu, tuvaleti, mutfağı bulunan, çatısı sacdan imal edilecek, her türlü hava şartlarına dayanıklı betonarme konutlar inşa edeceğiz. İş gücü ve malzeme teminini bölgeden yapacağımız için konutları hızlı bir şekilde tamamlayarak aileleri biran önce daha konforlu ortamlara taşımış olacağız. Bu sayede yoğun kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan ailelere, sürdürülebilir barınma imkanı sağlayarak yüklerini bir nebze de olsa hafifletmiş olacağız. Konutların maliyetini 6 bin TL olarak belirledik" diye konuştu.

KAMPANYAYA BAĞIŞ BEKLENİYOR

İhsan Açık, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların bir evin maliyetini tek başına karşılayabilecekleri gibi istedikleri kadar tutarda da bağışta bulunarak ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren İdliblilerin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayabileceklerini bildirdi. Konutların yapılacağı bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarına başladıklarını anlatan Açık, ailelerin konutlar teslim edildiği andan itibaren uzun yıllar boyunca hiçbir sorun yaşamadan huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerini vurguladı.


Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
Doğduğun Ev Kaderindir, dünyada en çok konuşulan dizi oldu 2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:45:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]