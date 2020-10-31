Türkiye Diyanet Vakfı İzmir'e yardım ekibi gönderdi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, depremin olduğu an itibariyle afet ve acil durum saha ekibini yola çıkarttığını ve saha ekibi ile deprem mağdurlarının acil sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere günlük 10.000 öğün kapasiteli Mobil mutfak ekibinin de bu gece yola çıktığını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı yayımladığı açıklamada, depremin olduğu an itibariyle afet ve acil durum saha ekibini yola çıkarttığını ve saha ekibi ile deprem mağdurlarının acil sıcak yemek ihtiyacını karşılamak üzere günlük 10.000 öğün kapasiteli Mobil mutfak ekibinin de bu gece yola çıktığını bildirdi.

Yapılan açıklamada,

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla

Diyanet İşleri Başkanımız depremden hasar görmemiş ve sağlam olan tüm camilerimizi halkımız

kullanabileceğini belirtti. Bunun yanında Vakfımız depremin olduğu an itibariyle afet ve acil durum

saha ekibini yola çıkarttı. Saha ekibi ile deprem mağdurlarının acil sıcak yemek ihtiyacını karşılamak

üzere günlük 10.000 öğün kapasiteli Mobil mutfak ekibi bu gece yola çıktı ve yarın sabah İzmir de

olacaktır. Aynı zamanda yetkili makamlar ile yapılacak ilk değerlendirmelerden sonra hijyen paketi,

günlük sıcak yemek, battaniye ve diğer dağıtımların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca afete özel, anında kurulan hava kanallı çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi malzemeleri

ihtiva eden afet malzemeleri satın alınarak 11 bölge merkezindeki Afad lojistik depolarına teslim

edildi.

Afet ve Acil durumlarda görev yapmak üzere hazır olan İzmir İl müftülüğü personelleri daha önceden

afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazır tutulan acil koordinasyon ekipmanlarının AFAD

depolarında alarak bir koordinasyon merkezi kuracaklar.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık beyin İzmir il ve ilçe müftülükleri ile yaptığı istişareler

sonucunda depremzede vatandaşlarımızın yanında olduklarını ve gerek ilk müdahale de gerekse

iyileştirme aşamalarında gerekli maddi ve manevi desteği sunacaklarını belirttiler.

Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı, ilgili birim amirleri ve Afet ve Acil Durum İnsanı Yardımları

Uzmanları ile bölgeye ulaşmaya çalışılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA