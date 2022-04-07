Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı

07.04.2022 17:29
Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kamerun'un 9 ayrı şehrinde 1645 yardım paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kamerun'un 9 ayrı şehrinde 1645 yardım paketi dağıttı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği Din Hizmetleri Koordinatörü Yasin Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Kamerun'un 9 ayrı şehrinde, 15 farklı noktada ramazan dolayısıyla yardım yaptığını belirtti.

Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Beklenen Sensin" temasıyla başlatılan kampanya kapsamında, Yaounde, Douala, Foumban, Bafoussam, Foumbot, Bertoua, Maroua, Garoua, Ngaoundere, şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere 1645 gıda yardım paketi ve 1500 Kur'an-ı Kerim ulaştırdıklarını belirtti.

TDV'nin yarım asra yakın süredir yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Yavuz, yardımların ulaştığı Kamerunlu Müslümanların, TDV bağışçılarına teşekkür ve dua ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Yasin Yavuz, Türkiye, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da 1645 yardım paketi dağıttı - Son Dakika


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