Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da binlerce aileye kurban yardımı yaptı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamerun'da 26 bin 600 aileye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği Din Hizmetleri Koordinatörü Hamza Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Kamerun'da 1330 kurban kestiğini belirtti.

Ülke genelinde 12 şehirde 20 noktada kurban kesildiğini belirten Yıldırım, kurban yardımlarının 26 bin 600 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığını ifade etti.

Yıldırım ayrıca "Kurbanlarını TDV aracılığıyla Kamerun'daki kardeşleriyle paylaşan bütün kardeşlerimize teşekkür ederiz. Sofralarına kurban eti ulaşan kardeşlerimizin sevinci ve duaları bayramın ruhunu anlatan en güzel duygudur." dedi.