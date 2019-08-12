Son Dakika Haberleri: Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'daki Müslümanları unutmadı
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Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'daki Müslümanları unutmadı

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında, kurban etlerini Afrika ülkelerinden Kenya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'daki Müslümanları unutmadı, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında, kurban etlerini Afrika ülkelerinden Kenya'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.
TDV'nin 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimleri okundu, kurbanları kesildi.
Kurban etlerini, Türk halkının selamlarıyla ihtiyaç sahiplerine ileten TDV gönüllüleri, çocuklara şeker dağıtarak onlarla oyunlar oynadı.
TDV'nin Kenya ekibinin başı, insani yardım uzmanı Selahattin Karabostan, "Geçen yıl Kenya'da 5 bölgede 18 bin 500 hissemiz vardı. Bu sene de 18 kişilik grupla yaklaşık 35 bin hisse kurbanı keserek Nairobi, Mombasa, İsiolo, Mandera, Kakamega gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgelere Türk milletinin emanetlerini ulaştıracağız." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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