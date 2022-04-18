Türkiye Diyanet Vakfı, KKTC'deki Hala Sultan Camisi'nde iftar verdi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yer alan Hala Sultan Camisi'nde iftar verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2022 ramazan programı kapsamında verilen iftara 500'e yakın kişi katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürü Mustafa Çekiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın KKTC'deki vatandaşlara selam gönderdiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfının her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağdur coğrafyalarda iftar programları ve yardım kampanyaları düzenlediğini ifade eden Çekiç, bu kapsamda KKTC'de de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.

Çekiç, Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için buradayız. Bu kapsamda hem iftarla ilgili olan programlarımızı hem de kumanyalarla ilgili programlarımızı buradaki müşavirliğimizdeki arkadaşlarımızla beraber dağıtacağız. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya birçok coğrafyaya bağışçılarımızın yardımlarıyla, hayırsever halkımızın desteğiyle elimizin uzandığı her yere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. İnşallah nefesimiz yettiği kadar bu coğrafyalara ulaşmak için bağışçılarımızın desteğiyle beraber çalışacağız."