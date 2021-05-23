TDV, Filistin için kurban yardımı kampanyası başlattı - Son Dakika

İsrail'in saldırıları sonucu zor günler yaşayan Filistin halkına destek olmak için imkanlarını seferber eden Türkiye Diyanet Vakfı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kurban yardımı kampanyası başlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, zulmün başladığı ilk günden beri Filistin halkının yanında yer almaya gayret ettiklerini ve Türk milletinin destekleriyle yaraları hep birlikte sardıklarını söyledi. Adak, akika ve şükür kurbanlarını Gazze'ye göndermek isteyen hayırseverlerin taleplerine cevap verebilmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Açık, "Kurbanlarınızla Gazze'ye Hayat Verin temasıyla yeni bir çalışma başlattık. Zulüm altında ezilen Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere vekalet yoluyla kurban bağışlarını vakfımız güvencesiyle keserek ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere ulaştıracağız. Gazze'de kesilmek üzere bir hisse bedelini 2 bin 100 TL olarak belirledik. Vatandaşlarımız bagis.tdv.org adresimizden online olarak veya şubelerimiz aracılığıyla bağış yaparak kardeşlerimize bu zor günlerinde destek olabilir" ifadelerini kullandı.

1948'den bu yana sıkıntılar içinde yaşamak zorunda bırakılan, barış, istikrar ve güven isteyen milyonlarca Filistinlinin halen İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Açık, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı öncesinde Kudüs'te başlayan ve sonrasında Gazze'ye sıçrayan olaylar ve İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş, binlercesi yaralanmış ve evsiz kalmıştır. Saldırılar sonucu binlerce konut, cami, hastane yıkılmış veya hasar görmüştür. Evlerini kaybeden Gazze halkı okullarda ve akrabalarının yanında yaşam mücadelesi veriyor ve bizlerin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu kapsamda Her zaman mazluma umut olan milletimizin kurban bağışları Vakfımız tarafından dini vecibelere uygun olarak kesilerek Filistinli kardeşlerimizin sofralarına ulaştırılacaktır." - ANKARA