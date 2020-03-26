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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyasına destek
6 saat önce
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyası kapsamında Şanlıurfa İl Müftülüğü Yayınevi, talep edilen kitapları adreslere ulaştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:55 Kaynak: AA
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