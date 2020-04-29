Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'de yoksul ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, Filistinlilere yardım projelerinde öncü rol oynayan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, paketlerde ramazan ayı boyunca ailelerin ihtiyaç duyacağı tüm ürünlerin bulunduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Din işleri ve Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın finansmanıyla yoksul ailelere 1000 gıda paketi dağıttıkları belirtildi.

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