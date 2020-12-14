Türkiye Diyanet Vakfı'ndan İdlib'e yeni kamp - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de yaptığı yardım projeleri kapsamında İdlib'de Suriyeliler için yeni bir kamp kurdu.

Suriye'nin farklı bölgelerinde barınma, giyim, sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib kırsalındaki Kah köyünde siviller için yeni bir kamp kurdu. En az 100 evi kapsayan kampta yaklaşık 700 sivil barınabilecek. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen kampta elektrik ve içme suyunun yanı sıra kütüphane, okul, cami ve tıbbi klinik de bulunuyor.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)